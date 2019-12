Britane er misnøgde med norsk juletre

utenriks

Kvart år sidan 1947 har Noreg gitt eit juletre i gåve til britane. Treet har alltid stått på Trafalgar Square i London.

I år er britane misnøgde med treet dei har fått. I sosiale medium er det mange som er harde i karakteristikkane. Fleire kallar det både «trist», «pinleg» og meiner at treet er glissent.

Det var BBC som først omtalte kritikken.

Treet er 21 meter høgt, og skal pyntast og tennast klokka 18 i dag. Det vart felt ved Trollvann i Oslo 19. november.

Den britiske ambassadøren i Noreg, Richard Wood, forsvarer treet.

– Det er sånn eit 90 år gammalt, 25 meter høgt tre ser ut i det fri, seier Wood ifølgje BBC.

Det første treet var ei gåve frå kong Haakon VII til britane som takk for at han fekk flykte til Storbritannia under 2. verdskrig.

– Det er viktigare å tenke på symbolikken i treet enn å telje kor mange greiner det har, seier Wood.

Kommunestyret i Westminster kallar òg treet ein sjenerøs gåve.

