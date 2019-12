Drapssikta nordmann i Thailand risikerer 20 års fengsel

utenriks

Mannen er no sikta for drap og risikerer 20 års fengsel, opplyser den norske advokaten hans, Sulman Hussain, til TV 2.

Bakgrunnen for siktinga er ei hending på eit hotellrom i feriebyen Phuket i august som enda med at nordmannen kvelte ein britisk familiefar. Nordmannen har erkjent dei faktiske forholda, men meiner at han handla i nødverje.

Briten skal i forkant av hendinga mellom anna ha stukke nordmannen i skuldra med ein smørkniv.

Nordmannen vart arrestert av politiet og seinare lauslaten mot kausjon. Mannen rømte frå Thailand og er etterlyst av Interpol i 188 land.

