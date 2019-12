Statsministeren på New Zealand vil hindre terrorsikta å spreie bodskapen sin

utenriks

15. mars vart 51 menneske drepne og 49 såra i angrepet mot to moskear i Christchurch på New Zealand. Den 29 år gamle australiaren Brenton Tarrant vart etter kort tid arrestert.

Han er sikta for deltaking i ei terrorhandling og for 51 drap og 40 drapsforsøk. Rettssaka mot han startar i juni 2020.

Statsministeren trur Tarrant vil prøve å bruke rettssaka til å fremme meiningane sine.

– Det er tydeleg at det er ein del av motivasjonen hans å skape ei plattform for seg sjølv. Eg meiner at vi bør bruke alle høve vi kan til å ta frå den påstått terroristen den moglegheita, siger ho.

Media har inngått løfte

Ardern er tydeleg på at det er svært avgrensa kva ho kan gjere, men seier at ho vart oppmuntra då store mediehus på New Zealand inngjekk eit løfte om å unngå å promotere Tarrants ideologi i dekninga av rettssaka.

Tarrant blir beskrive som høgreekstremist. Han strøymde massakren direkte på internett. På ein Twitter-konto i hans namn var det publisert eit såkalla manifest med støtte til terrordømte Anders Behring Breivik.

I august vart det kjent at terrorsikta Tarrant har fått sende brev frå fengselet, og eitt av dei enda opp på ei russisk nettside. Ein høgreekstremist som er dømd til fengsel for å ha delt Tarrants massakre-video, fekk sende eit brev med truslar mot Ardern og ein hyllest av Breivik, ifølgje avisa The New Zealand Herald.

Seier ikkje namnet til terrorsikta

New Zealands statsminister har tidlegare sagt at ho aldri skal ytre namnet til gjerningsmannen offentleg fordi ho ikkje vil gi han merksemda han ønsker.

Sidan angrepet mot dei to moskeane i Christchurch 15. mars har Arderns regjering innført tiltak for å fjerne halvautomatiske våpen i landet, og dessutan starta ein internasjonal debatt rundt valdeleg ekstremisme på nett.

(©NPK)