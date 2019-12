To døde etter skyting i Norrköping i Sverige

utenriks

Politiet fekk melding om skytinga klokka 1.20 natt til torsdag. Skot hadde vorte losna utanfor ein nattklubb i sentrum av byen Norrköping som ligg 160 sør for hovudstaden Stockholm. Då politiet kom til staden, fann dei to menn der med skadar. Like etter klokka 6 torsdag morgon stadfestar politiet at begge mennene er døde og at pårørande er varsla.

Fleire ruter i ein restaurant vart knuste under skyteepisoden, men ingen fleire personar skal ha komme til skade.

Ingen er førebels arrestert i samband med hendinga.

(©NPK)