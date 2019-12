Bloomberg går inn for skjerpt våpenkontroll i USA

utenriks

Like ved åstaden for ein av dei verste masseskytingane i Colorado gjekk New York-milliardær Bloomberg ut med bodskapen sin torsdag. Han vil forby spesielle typar angrepsrifler, innføre lisens for våpenkjøparar og vil at Det kvite hus skal ta ei heilt ny rolle i korleis vald med skytevåpen skal kjempast mot.

– Eg har vore dedikerte i kampen mot skytevåpen i 15 år, sa 77-årige Bloomberg.

– Som president vil eg arbeide for å få ein slutt på epidemien av vald utført med skytevåpen ein gong for alle, heldt den tidlegare New York-ordføraren fram. Han lanserte ei lang liste med tiltak for å få kontroll på våpensalet i USA.

Utspelet torsdag kom under eit lukka møte i byen Aurora i Colorado, der han møtte overlevande etter masseskytinga i 2012. Då vart 12 personar drepne og nesten 60 såra inne i ein kino i byen.

– Eg lovar at eg aldri skal gi opp denne kampen. Det er ein slik president dette landet treng og fortener, sa Bloomberg til tilhøyrarane.

Bloombergs påmelding i kampen om å bli Demokratanes kandidat mot Donald Trump ved presidentvalet neste år har vorte møtt med skepsis frå fleire hald. Med massive reklamekampanjar på TV har milliardæren og den tidlegare republikanaren vorte skulda av konkurrentane Bernie Sanders og Elizabeth Warren for at han prøver å kjøpe valet.

(©NPK)