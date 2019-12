Corbyn seier fortruleg rapport viser Johnsons breixtbløff

utenriks

Corbyn viste i ein tale i London fredag til ein fortruleg regjeringsrapport som visstnok seier at det vil bli tollsjekk mellom Nord-Irland og fastlandet under den avtalen som Johnson har forhandla med EU.

– Dette er kalde, harde fakta som uomtvisteleg viser dei øydeleggande følgjene som Johnsons brexitavtale vil ha for store delar av landet vårt, sa Corbyn.

Boris Johnsons viktigaste bodskap under valkampen er å få Brexit overstått, tre år etter folkeavstemminga i 2016. Slagordet er misvisande, seier Corbyn.

Han meiner at statsministeren vil be veljarane gå til urnene utan å informere dei om viktige konsekvensar. Regjeringsnotatet viser ifølgje Labour-leiaren at det både blir tolldeklarasjon og tryggingssjekk mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, stikk i strid med Johnsons løfte om at det ikkje blir noka form for grense i Irskesjøen.

Labours brexitplan er å forhandle fram ein ny avtale i Brussel, ein avtale som omfattar ein tollunion. Denne avtalen skal så bli lagt fram til ei ny folkeavstemming. Corbyn har etter eiga utsegn tenkt å halde seg nøytral i saka.

