Finansselskap satsar fleire tusen milliardar på kol

Over tusen nybygde eller planlagde kolkraftverk blir omtalte i rapporten, som er utarbeidd av organisasjonane Urgewald og BankTrack. Dei jobbar med saker knytt til klima, miljø og menneskerettar.

Kolkraft er ein av dei største kjeldene til utslepp av klimagassen CO2. Den nye rapporten har vorte offentleggjort samtidig som FNs store klimakonferanse COP25 går føre seg i Madrid.

Fleirtalet av finansinstitusjonane som bidrar med lån eller andre finansielle tenester til kolselskap, forstår risikoen som klimaendringane medfører, ifølgje Greig Aitken frå BankTrack.

– Men handlingane deira er eit slag i ansiktet på Parisavtalen, seier han.

Selskap som planlegg ny kolkraft, har til saman fått tilgang til 745 milliardar dollar på tre år, ifølgje rapporten. Summen, som svarer til over 6.800 milliardar kroner, omfattar både lån og finansielle garantiar.

Øvst på lista over bankar som finansierer kolselskap, er Mitsubishi UFJ Financial Group og to andre japanske finansselskap. Deretter følgjer amerikanske Citigroup og franske BNP Paribas.

Kina står åleine for omtrent halvparten av produksjonen av kolkraft i verda, samtidig som landet òg har satsa hardt på fornybar energi.

