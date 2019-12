Måling: Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons Sverigedemokraterna

utenriks

Partiet aukar med 1,4 prosentpoeng og når rekordnivået 25,4 prosent. Det er nesten 8 prosentpoeng over valresultatet i riksdagsvalet i 2018.

Målinga er tatt opp før den dramatiske beskjeden på torsdag frå ein samla opposisjon om at dei vurderer å avsetje Socialdemokraternas arbeidsmarknadsminister Eva Nordmark dersom ikkje regjeringa kjem dei i møte om organiseringa av arbeidsformidlinga.

SDs pressesjef Henrik Gustafsson er svært fornøgd med tala.

– Det er gledeleg at fleire målinga viser same tendens, at vi aukar og blir liggande høgt over ein periode, seier han.

Gustafsson meiner det er fleire grunnar til at SD tar veljarar frå resten av partia, ikkje minst at paritet har bygd opp tillit over tid i saker som gjeld folk i kvardagen.

Sveriges statsminister Stefan Löfven leier ei mindretalsregjering, men har støtte frå eit fleirtal i riksdagen. Dagens regjeringssituasjon er ein konsekvens av at ingen av dei etablerte partia vil inngå noka form for samarbeid med Sverigedemokraterna.

