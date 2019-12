Merkel bøygde hovudet for offera etter nazistane

utenriks

Saman med den polske regjeringssjefen Mateusz Morawiecki gjekk Merkel fredag gjennom den berykta porten med påskrifta «Arbeit macht frei».

Dei la ned kransar ved den såkalla dødsveggen, der tusenvis av fangar vart skotne under andre verdskrigen.

– Det finst ingen ord som kan gi uttrykk for sorga vår, sa Merkel i ein tale under besøket.

Ho gav òg uttrykk for stor skam på åstaden for nokre av dei verste lovbrota gjort av Nazi-Tyskland under andre verdskrigen.

– Å minnast lovbrota er eit ansvar som aldri tar slutt, sa Merkel, som tydeleg slo fast at ansvaret kviler på Tyskland.

Fråsegnene vart tolka som kritikk av det høgrepopulistiske partiet AfD, som meiner tyskarane bør bruke mindre tid og krefter på å beklage handlingane til nazistane.

Fleire tidlegare tyske statsministrar har vore i Auschwitz-leirane sørvest i Polen. Men besøket på fredag er Merkels første etter at ho vart regjeringssjef for 14 år sidan.

