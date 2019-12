Nord-Korea truar med å ta opp att fornærmingane mot Trump

utenriks

Åtvaringa kjem frå første viseutanriksminister Choe Son-hui og vart formidla på dei statlege fjernsynsnyheitene berre dagar at president Donald Trump snakka om mogleg militæraksjon mot Nord-Korea og igjen omtalte statsleiaren som «rakettmannen».

Dårleg periode

Utsegnene frå begge partar blir tolka som at det tosidige forholdet for tida er på frysepunktet og at det ikkje ligg an til ein oppattaking av dialogen om atomnedrustning med det første.

Nord-Korea har snarare antyda at det kan gå mot ei oppheving av den mellombelse stansen i testar med langdistanserakettar, også den typen som kan bere atomstridshovud, dersom ikkje Trump-administrasjonen gjer substansielle innrømmingar før nyttår.

Ei bølgje av hat

Visestatsminister Choe sa at Trumps siste ytringar utløyste ei bølgje av hat i folket mot USA fordi fråsegnene ikkje omtalte den øvste leiaren på ein respektfull og verdig måte. Choe sa at Nord-Korea vil svare med same mynt, dersom Trump held fram provokasjonane sine.

– Viss det blir brukt ord og nemningar som hissar til konfrontasjon, kan det berre blir diagnostisert som at det kjem frå ein senil, inkompetent rotebukk, sa Choe.

(©NPK)