Partane i atomavtalen med Iran møtest for å redde stumpane

utenriks

Utsendingar frå Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Kina, Russland og Iran kjem saman til det første felles møtet sidan juli. Forholdet til Iran blir sagt å vere anstrengt og stemninga dårleg.

Det nye og truande sidan førre møte er at Iran medvite har sett seg ut over dei grensene som ligg i det opphavlege avtaleverket frå 2015. Blant Irans brot er avgjerda om å auke opprikinga av uran ut over det tillatne nivået. Nye overskridingar er venta i januar.

Innanfor

Iranske styresmakter hevdar at slike tiltak er innanfor grensa av det lovlege, sidan USA har trekt seg frå avtalen og gjeninnført øydeleggande sanksjonar.

Sidan førre månad har dei europeiske partnarlanda lufta moglegheita for å aktivere ein tvisteløysingsmekanisme som ligg i avtalen, og som kan føre til at også FN-sanksjonar blir innførte att.

Rett i forkant av møtet på fredag skulda Storbritannia, Frankrike og Tyskland den iranske leiarskapen for å utvikle langdistanserakettar som kan utrustast med atomstridshovud. Dette kjem fram i eit brev dei tre landa har sendt til FN.

Trass i høge skuldrer er det ikkje venta av den spesielle tvistemekanismen blir utløyst på møtet i Wien, som blir leitt av Helga-Maria Schmid, ein høgt rangert representant for EU.

Konsekvensar

Observatørar seier at dersom FN-sanksjonane blir innførte att, er det fare for at Iran vil trekke seg frå den såkalla ikkjespreiingsavtalen for atomvåpen (NPT).

– Det er høgst uklart om det er noko å hente på å aktivere krisemekanismen i atomavtalen, seier Ali Vaez frå The International Crisis Group.

Han påpeikar at faren er aukande for at heile atomavtalen fell frå kvarandre, sidan Iran har stadig færre tiltak å setje i verk som ikkje blir sett på som altfor kontroversielle, og som kan gjerast om dersom tidene blir betre.

– Partane er låste i ein vond spiral som berre strammar det heile til, og som dei ikkje slepp ut av, seier Vaez.

(©NPK)