Salvini boikottar Nutella

utenriks

– Eg byter fordi eg har oppdaga at Nutella bruker tyrkiske hasselnøtter, og eg føretrekker å støtte selskap som bruker italienske produkt, sa han på eit partimøte torsdag kveld.

Salvini, som leier ytre høgre-partiet Ligaen, har for vane å legge ut bilde av det han et på sosiale medium, og Nutella har ofte vore å sjå på bilda hans på Twitter og Facebook.

Men mottoet til Ligaen er «Italia først», og Salvini seier no at han føretrekker å berre ete italienskprodusert mat for å hjelpe italienske bønder.

Matgiganten Ferrero, som produserer Nutella, er verdas største oppkjøpar av hasselnøtter, ein av hovudingrediensane i sjokoladepålegget. Italienske hasselnøttbønder produserer ikkje nok nøtter til å møte etterspurnaden frå Ferrero.

Tilsvarande klarar heller ikkje italienske pastaprodusentar å berre bruke italiensk kveite fordi Italia ikkje klarer å dyrke nok kveite.

Tyrkia står for 70 prosent av hasselnøttproduksjonen i verda. Italia er den nest største produsenten og står for om lag 20 prosent av verdsproduksjonen, ifølgje tal frå FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO.

(©NPK)