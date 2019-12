Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA

utenriks

Tala er henta frå ein rapport som skyssformidlaren sjølv offentleggjorde torsdag. Rapporten handlar om sikkerheit for reisande med tenesta.

Uber opplyser ifølgje Reuters at 99,9 prosent av dei 2,3 milliardane reisene til tenesta i 2017 og 2018 gjekk utan noka form tryggingsproblem.

Saksøkt

Det er første gong Uber har frigitt slike tal. Bakgrunnen er at konkurrenten Lyft opplever ei aukande mengde klagar frå reisande som opplever misbruk. Over 30 kvinner har til no saksøkt Lyft for ulike seksuelle overgrep.

I september varsla 14 kvinner eit søksmål etter å ha vorte utsett for seksuelle overgrep frå sjåførane. Onsdag fremma 19 kvinner i San Francisco eit tilsvarande søksmål mot selskapet, ifølgje New York Post.

Uber skriv i rapporten sin fredag at dei rapporterte forholda både omfattar overgrep mot passasjerar og sjåførar. Dei blir fordelte på eit spekter frå uønskt kyssing og berøring til ufrivillig penetrasjon.

Døde

Rapporten avslører òg det har skjedd 19 dødelege overfall med tilknyting til Uber i toårsperioden. Det var ti drepne i 2017 og ni året etter. Åtte var passasjerar og sju var sjåførar, medan tre var ein tredjepart.

Sjølv om talet på rapporterte hendingar steig frå 2017 til 2018 viser likevel oversikta til at det vart færre overgrep fordi talet reiser med Uber steig kraftig i same tidsrom.

Rapporten viser at 107 personar omkom i 97 trafikkulykker kopla til Uber-bilar i det aktuelle tidsrommet.

(©NPK)