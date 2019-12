Vaksinemotstandar arrestert på Samoa

utenriks

Av ei befolkning på knapt 200.000 har minst 63 menneske, dei fleste små barn, omkomme som følgje av meslingsmitte på nokre få veker. 20 barn ligg kritisk sjuke på sjukehus og i alt er 4.357 melde sjuke. Denne veka har styresmaktene i øystaten erklært nærast unntakstilstand, stengt alle offentlege kontor og sett i verk massevaksinasjon av befolkninga for å få kontroll over utbrotet.

Men kommunikasjonsminister Afamasaga Rico Tupai uttalte torsdag at vaksinemotstandarar hindra arbeidet til styresmaktene ved å spreie konspirasjonsteoriar. Han åtvara vaksinemotstandarane mot å hindre arbeidet med å avgrense meslingutbrotet.

Risikerer fengsel

– Barn har omkomme etter å ha vorte innlagde på sjukehus som siste utveg. Når vi har undersøkt kvifor foreldra heldt barna heime så lenge, har vi avdekt at dei har lytta til bodskap frå vaksinemotstandarar, seier ministeren til TVNZ.

Torsdag vart ein profilert vaksinemotstandar på Samoa arrestert av politiet og sikta for påverke til lovbrot. Edwin Tamasese hadde tidlegare vorte åtvara, men kan ifølgje lokale medium risikere inntil to år i fengsel etter at han likevel skreiv på sosiale medium at han ville «rydde oppe etter rotet til myndigheitene» om massevaksinasjonen som går føre seg.

Kritisk for 20 barn

Også amerikanske vaksinemotstandarar har prøvd å påverke arbeidet for å få kontroll over meslingutbrotet. Dei druknar nettsidene til styresmaktene med informasjon, materiale kommunikasjonsminister Tupai beskriv som tøys.

Den første dagen av massevaksinasjonen torsdag blir beskriven som ein suksess. Over 10.000 menneske, om lag 5 prosent av befolkninga fekk vaksine. Alle hus der det bur menneske som ikkje er vaksinerte, er pålagt å henge eit raudt flagg på utsida slik at dei omreisande vaksinasjonslaga kan oppsøkje dei.

