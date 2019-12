Assads onkel i rettssak i Frankrike

utenriks

Rifaat al-Assad (82), som også er tidlegare visepresident i Syria, har budd i eksil i Frankrike sidan eit mislykka kuppforsøk i Syria på 1980-talet.

I 2014 melde ein antikorrupsjonsorganisasjon han for korrupsjon. Organisasjonen rekna med at verdien av eigedommane som 82-åringen rår over, er verd rundt 90 millionar euro eller 900 millionar kroner, som er langt over inntekta til den tidlegare visepresidenten.

Assad vart sparka tomhendt ut av Syria etter kuppforsøket for over 30 år sidan.

Franske styresmakter har etterforska Assads formue sidan 2014. Tidlegare i år vart han tiltalt for kvitvasking. Rettssaka mot han starta måndag ettermiddag. Assad sjølv møtte ikkje i retten av helsemessige årsaker.

Syraren har nekta for skuldingane mot han.

