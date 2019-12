Ein omkommen etter vulkanutbrot på New Zealand

utenriks

Utbrotet på White Island skjedde i 14-tida lokal tid. Øya ligg 50 kilometer nord for Nordøya på New Zealand.

Nødetatane seier på ein pressekonferanse måndag ettermiddag at ein person så langt er stadfesta omkommen, men at dødstalet kan stige.

– På noverande tidspunkt er det for farleg for politiet og redningsmannskapa å gå i land på øya. Øya er dekt av oske og lava, seier John Tims, ansvarleg for redningsarbeidet.

23 personar har vorte tatt i land frå øya. Det er ukjent kor mange som framleis er der.

Færre enn 50

– Det vart først antatt at det var rundt 100 menneske på eller ved øya då utbrotet skjedde. No trur vi at det er færre enn 50 menneske, seier politiet i ei fråsegn.

– Nokre av desse menneska er frakta i land, men ei mengde personar er framleis ikkje gjort greie for, held dei fram.

Politiet opplyser at tilstanden er kritisk for minst éin person.

Dekte av oske

Det var tidlegare på dagen at New Zealands statsminister Jacinda Ardern uttalte at rundt 100 personar var på eller rundt øya, men talet har no vorte endra.

Ifølgje New Zealand Herald kan ein sjå at folk som har vore på vulkanøya, kjem i land dekt av oske.

Mange av dei som var på vulkanøya, var cruiseturistar frå skipet Ovation of the Seas. Det stadfestar cruiseselskapet som eig skipet.

Nivå fire

Geonett, som overvaker vulkanane på New Zealand, melder at vulkanutbrotet var på nivå fire, i ein skala der fem er eit stort vulkanutbrot.

Eit kamera som er montert på øya, viser folk som går mot vulkanen like før utbrotet, skriv New Zealand Herald. Bildet vart tatt klokka 14.10 lokal tid. Omtrent minuttet seinare skjedde utbrotet.

Oske vart send 3.600 meter opp i lufta under utbrotet, ifølgje styresmaktene.

Politiet har bedt folk unngå område som ligg nære utbrotet.

White Island, også kalla Whakaari, er ei vulkansk øy utan busetnad nord for Nordøya. Ifølgje GeoNet er vulkanen den mest aktive vulkankjegla på New Zealand. Øya blir jamleg besøkt av små grupper turistar.

