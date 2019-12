Fredsprisvinnar i motvind på heimebane

utenriks

Etiopias statsminister Abiy Ahmed er med sine 43 år Afrikas yngste regjeringssjef. Når han tysdag får årets fredspris i Oslo, skal han hyllast for fredsavtalen han inngjekk med nabolandet Eritrea i juni 2018, berre nokre månader etter at han vart innsett som statsminister.

Men etter å ha overraska ei heil verd med fredsframstøyten, har Abiy vorte ein svært kontroversiell politikar på heimebane. Ikkje berre har fredsavtalen med Eritrea gått i stå. Forsøket hans på demokratiske reformer, som lauslating av politiske fangar og større ytringsfridom, har hatt stikk motsett effekt av kva Abiy truleg hadde i tankane.

Valden mellom dei ulike folkegruppene i landet har blussa opp, om lag 3 millionar menneske er drivne på flukt, og i dag tviler enkelte analytikarar på om statsministeren vil greie å gjennomføre eitt av dei viktigaste løfta sine: Eit fritt og demokratisk val på ny nasjonalforsamling i mai 2020, det første sidan 2005.

– Korleis losnar du på kontrollen utan å miste kontrollen? Det er det store spørsmålet. Eg trur ikkje det finst noka oppskrift på det, seier Tobias Hagmann, Etiopia-ekspert ved Roskildes Universitet, til nyheitsbyrået AFP.

Grensa stengt igjen

Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen viser til Etiopias fredsavtale med Eritrea som ein viktig grunn til at Abiy får årets fredspris. Men også denne bragda bidrar no til å skape eit bilde av ein mann av store ord utan gjennomføringsevne.

Halvtanna år etter at fredsavtalen vart signert er det lite som har endra seg mellom dei to nabolanda. Grensa er igjen stengd, Etiopias forslag til ein handelsavtale støvar ned, og Etiopia administrerer framleis eit omstridt grenseområde, stikk i strid med løfta i fredsavtalen.

Ahmed Soliman ved tankesmia Chatham House i London meiner at mangelen på framgang viser at Abiy kjem til kort som fredsforhandlar.

– Han baserer seg på sjarm og modige personlege initiativ, men det har skjedd på kostnad av viktige institusjonar, seier Soliman til The Economist.

Abiy omgjekk mellom anna sitt eige utanriksdepartement då han inngjekk fredsavtalen med Eritreas president Isaias Afwerki, ifølgje forskaren.

Stor fallhøgde

Med løfta og reformene sine har Abiy skapt ei stor fallhøgde for seg sjølv. Forventningane er enorme, og mange meiner at dei neste månadene vil vere heilt avgjerande for i kva grad Etiopia, eit land der konkurransen om livsviktige ressursar er beinhard, får ei demokratisk framtid.

Uroa starta lenge før Abiy overtok som statsminister. I slutten av 2015 utløyste ein plan om å utvide dei administrative grensene til hovudstaden store protestar i Oromia-regionen rett utanfor Addis Abeba. Etter eitt år erklærte dåverande statsminister Hailemariam Desalegn unntakstilstand, utan at situasjonen roa seg, og i februar 2018 trekte han seg.

Som ny statsminister fekk Abiy i oppgåve å sikre både overgangen til demokrati og framleis regjeringsmakt til Det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front (EPRDF), ein koalisjon av fire parti med ulike etniske profilar. At han sjølv tilhøyrer Oromo-folket, var tenkt som ein samlande eigenskap.

På kollisjon med sine eigne

Men etter at Abiy heva forbodet mot andre politiske parti, er EPRDFs posisjon som den dominerande politiske krafta i landet langt frå sikra. Då Abiy i november omgjorde koalisjonen til eitt parti, la han seg òg ut med sine eigne. Verken hans eigen forsvarsminister eller EPRDFs dominerande parti, Tigrinja-folkets frigjeringsfront, var samde i avgjerda.

Problema på heimebane betyr at forholdet til erkerivalen Eritrea neppe er øvst på Ahmeds prioriteringsliste når han drar heim med fredsprisen i bagasjen. Det er framtida til hans eige land som står på spel.

– Eritrea er ikkje ein prioritet for Etiopia i desse tidene. Etiopia har andre bekymringar på heimebane som er langt meir presserande, seier Tobias Hagmann.

