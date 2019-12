Noreg framleis på topp i FNs utviklings-rangering

utenriks

Rapporten er utført av FNs utviklingsprogram (UNDP), og det er 15. år på rad at Noreg toppar lista over land rangert i samsvar med FNs levekårsindeks.

Like bak ligg Sveits, Irland, Tyskland og Hongkong. Sverige og Danmark ligg på høvesvis åttande og ellevte plass på lista. I andre enden av spekteret ligg ei rekke afrikanske land, og alle dei tolv nedste landa på lista er afrikanske. Heilt i botn ligg Chad, Den sentralafrikanske republikken og Niger.

Rapporten konkluderer med at heilt nye forskjellar er i ferd med å utvikle seg mellom menneske i verda, spesielt knytt til utdanning og ny teknologi. Faktorar som potensielt kan utløyse kraftige forskjellar i samfunnet på ein måte verda ikkje har sett sidan den industrielle revolusjonen på slutten av 1700-talet, ifølgje rapporten.

Der verda tidlegare har prøvd å handtere kriser som svolt, fattigdom og sjukdom, er det no ei rekke andre faktorar som også bidrar til at forskjellane aukar mellom rike og fattige land. I land med svært høg menneskeleg utvikling veks delen breiband-abonnentar 15 gonger raskare enn i land med låg menneskeleg utvikling. Samtidig veks delen vaksne med høgare utdanning seks gonger raskare.

Store kjønnsforskjellar

– Det som før berre var «greitt å ha», som å gå på universitetet eller ha tilgang til breiband, blir stadig viktigare føresetnader for suksess. Når folk berre blir sitjande med det aller mest grunnleggande, blir trinna fjerna på stigen deira mot framtida, seier direktør Pedro Conceição for UNDPs Human Development Report (HDR).

Rapporten peikar òg på store kjønnsforskjellar som ein annan viktig faktor til forskjellane. Rundt halvparten av folk frå dei landa som er undersøkte i rapporten meiner at menn er betre eigna som politiske leiarar enn kvinner. Over 40 prosent synest at menn er betre eigna som næringslivsleiarar.

Basert på noverande trendar vil det ifølgje rapporten ta 202 år før kjønnsgapet blir jamna ut når det gjeld økonomiske moglegheiter.

Demonstrasjonar verda over

Den siste tida har hyppige demonstrasjonar prega ei rekke land rundt om i verda, mellom anna Dei gule vestane i Frankrike og massedemonstrasjonane i Hongkong, Chile, og i Catalonia i Spania.

– Folk samlar seg i gatene av ulike årsaker – prisen på ein togbillett, bensinprisar, krav om politisk fridom og jakta på rettferd. Dette er det nye ansiktet til forskjellen, seier UDNP-sjef Achim Steiner.

Det siste året har òg klimademonstrasjonar vorte arrangerte jamleg over heile verda. FN-rapporten meiner at klimakrisa i stor grad kan påverke utviklinga av auka forskjellar i verda. Fattige land vil merke konsekvensane av klimakrisa først og hardast, og klimaendringane er ei oppskrift på endå meir forskjell, konkluderer rapporten.

– Dei på toppen må hjelpe dei på botnen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) seier at sjølv om det er gledeleg at Noreg toppar lista, må dei landa som er i toppen, gjere meir for å hjelpe dei som ligg på botnen.

– For første gong i verdshistoria har vi ei reell moglegheit til å utrydde all ekstrem fattigdom i verda. Men etter lengre tid med framgang, ser vi no at pilene peikar nedover for mange av dei fattigaste landa. Akkurat no er vi ikkje i rute for å nå berekraftsmåla innan 2030. Klokka tikkar, opplyser Ulstein til NTB.

Utviklingsministeren meiner at eit viktig tiltak for å få bukt med problema er å trappe opp innsatsen for å få ned klimautsleppa.

– Men vi kan ikkje lukke auga for at millionar allereie i dag blir hardt ramma av klimaendringar som andre har skapt. Småbønder får avlingane skylt bort. Folk svelt og forlèt heimane sine. Potensialet for konflikt aukar. Til slutt vil dette få konsekvensar òg for oss, åtvarar Ulstein.

(©NPK)