Over 20 kan ha omkomme i vulkanutbrot på New Zealand

Opptil 50 personar var på eller ved den folketomme vulkanøya då utbrotet skjedde, ifølgje newzealandske styresmakter.

Berre 23 av dei vart frakta bort frå øya. 18 av dei er overlevande, mange av dei med alvorlege brannskadar. Resten av dei fem er stadfesta omkomme.

Vidare blir det frykta at opptil 24 andre personar som var på øya, er omkomne, skriv The New Zealand Herald.

– Ikkje teikn til liv

– Teikn til liv har ikkje vorte observert på noko tidspunkt, heiter det i ei fråsegn frå politiet.

Politihelikopter, redningshelikopter og fly frå det newzealandske luftforsvaret har floge over øya fleire gonger etter vulkanutbrotet måndag.

– Politiet trur at alle som kunne bli frakta bort frå øya i live, vart redda under evakueringa, heiter det vidare.

Det er for farleg for politi og redningsmannskap å gå i land på øya.

Bilde frå eit kamera som var montert ved vulkanen, viser folk som var inne i vulkankrateret like før utbrotet. Bildet vart tatt klokka 14.10 lokal tid. Omtrent eitt minutt seinare hende katastrofen. Neste bilde frå kameraet er svart.

I utbrotet vart oske send 3.600 meter opp i lufta.

Turistar blant dei omkomne

Ansvarleg for redningsarbeidet, John Tims i politiet på New Zealand, sa på ein pressekonferanse ved 21-tida måndag at mange turistar er blant dei omkomne, skadde og sakna.

Nokre av turistane var frå Australia og Storbritannia. Minst ein newzealendar, ein turistguide, er stadfesta omkommen. Ifølgje den australske nyheitsnettstaden 9News var 24 australiarar på sightseeing på øya under vulkanutbrotet.

Norske styresmakter er ikkje kjende med at norske borgarar er blant dei ramma, opplyser utanriksdepartementet til NTB måndag ettermiddag.

Cruiseturistar

Mange av dei som var på øya under utbrotet, var cruiseturistar frå skipet Ovation of the Seas. Det stadfestar Royal Caribbean, som eig skipet.

– Vi vil tilby all mogleg assistanse til gjestene våre og lokale styresmakter, heiter det i ei fråsegn frå reiarlaget.

Skipet med plass til rundt 4.000 passasjerar, segla frå Sydney førre veke og skulle etter planen legge til kai i New Zealands hovudstad Wellington måndag kveld. I staden held skipet seg i området over natta til situasjonen er meir oversiktleg.

Det norske investeringsselskapet Awilhelmsen var i 1968 ein av tre grunnleggarar av Royal Caribbean og eig i dag 12 prosent av selskapet.

Folketom øy

Ifølgje GeoNet, som overvaker vulkanane på New Zealand, vart farenivået for vulkanutbrot på øya oppjustert frå ein til to, på ein skala som går til fem der nivå fem utgjer eit stort utbrot, 18. november. Gjennom vekene etter vart det registrert auka aktivitet. Etter utbrotet på måndag oppjusterte GeoNet farenivået til fire, og senka til tre då utbrotet var over.

White Island, også kalla Whakaari, er ei folketom vulkansk øy i bukta Bay of Plenty nord for Nordøya. Vulkanen er ein av dei mest aktive i landet. Øya blir jamleg besøkt av små grupper turistar.

Mange spør seg kvifor folk har fått lov til å gå i land på øya etter at farenivået vart oppjustert førre månad.

Vulkanolog Brad Scott ved forskingsinstitusjonen GNS Science forklarer at farenivået ofte har vorte oppjustert og deretter senka igjen utan at det har skjedd utbrot. Det har heller ikkje vore store ulykker som omfattar turistar tidlegare, men det har vore nokre farleg nær-situasjonar, opplyser Scott.

