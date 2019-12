utenriks

Volker leidde den amerikanske sentralbanken under presidentane Jimmy Carter og Ronald Reagan frå 1977 til 1987.

Han har i ettertid fått mykje av æra for at USA fekk bukt med høg inflasjon under tida hans som sentralbanksjef. Han sørgde òg for omfattande reformer på Wall Street.

Ifølgje fleire amerikanske medium døydde han søndag.

