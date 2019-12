Våpensalet i verda held fram med å auke

utenriks

Det kjem fram i ein ny rapport frå det svenske fredsforskingsinstituttet SIPRI.

Ifølgje SIPRI er auken eit resultat av den militære opprustinga i verda, som i fjor var på sitt høgaste sidan slutten av den kalde krigen.

Dei amerikanske selskapa aukar mest. Dei står for 59 prosent av alt våpensal i verda. SIPRI meiner det er fordi amerikanske politikarar vil endre forsvarsmaktbalansen for å betre takle trusselen frå Kina og Russland.

USA i topp

Kinesarane brukte i fjor nærare 2.200 milliardar kroner på forsvaret, ein auke på 5 prosent frå året før og nesten ti gonger meir enn det landet brukte i 1994, kom det fram i ein SIPRI-rapport i april.

USA brukte til samanlikning drygt 5.600 milliardar kroner – suverent mest. Det er ein auke på 7,2 prosent frå året før.

– Dette er ein betydeleg auke på eitt år med tanke på at sala allereie er store, seier direktør Aude Fleurant i SIPRI til nyheitsbyrået AFP.

Også russiske våpenprodusentar har auka omsetninga kraftig det siste tiåret, men oppgangen heldt ikkje i fjor fram.

Auka våpeninnkjøp under Trump

På topp 100-lista er det for første gong sidan 2002 berre amerikanske selskap på dei fem øvste plassane. Desse selskapa stod for 35 prosent av salet.

– Det finst ei interesse for auka våpeninnkjøp i USA, særleg under president Donald Trump. Desse selskapa har auka salet medan britiske BAE Systems, som vanlegvis ligg rundt topp fem, går tilbake, seier våpenindustriekspert Pieter Wezeman ved SIPRI til nyheitsbyrået TT.

Det britiske selskapet ligg på 6.-plass. Wezeman vil ikkje dra nokon slutningar om ein eventuell Trump-effekt.

– Det er ein auka etterspørsel i USA. Vi veit ikkje om det handlar om Trump eller ikkje. Det finst andre faktorar som speler inn, som til dømes at USA ser truslar frå Kina og Russland og derfor investerer dei i meir våpen, seier han.

Kina ikkje inkludert

Amerikanske våpenprodusentar stod i fjor åleine for 59 prosent av alt våpensal i verda. Russland stod for 8,6 prosent, Storbritannia med 8,4 prosent og Frankrike med 5,5 prosent.

Det er uvisst kor mykje dei kinesiske selskapa omset for, og dei er derfor ikkje med på lista over dei største forsvarsbedriftene. Men SIPRI anslår at mellom tre og sju kinesiske våpenprodusentar er på topp 100-lista over våpenprodusentar som sel mest.

(©NPK)