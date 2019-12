Assad: OPCW forfalska rapport etter ønske frå amerikanarane

utenriks

Utsegnene til den syriske presidenten kjem etter ein rapport frå Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPWC) som viste at det var skilleg grunn til tru at det vart brukt giftgass som inneheldt klor som våpen under eit angrep mot Douma i april 2018.

Mandatet i rapporten var ikkje å legge skulda på nokon, men USA, Storbritannia og Frankrike meinte Syria stod bak, og dei utførte luftangrep mot Syria som svar. Syria nekta for å ha noko med det påstått klor-angrepet å gjere.

Ein tilsett i OPCW hevar i ein intern e-post, publisert av WikiLeaks i november, at rapporten er redigert på ein måte som undergrev truverdet til organisasjonen som upartisk fagorgan.

– Det er det OPCW-organisasjonen gjorde – dei forfalska og fordreia rapporten, berre fordi amerikanarane ønskte at dei skulle gjere det, seier Assad til RAI News 24.

– Så, heldigvis, beviser denne rapporten at alt vi har sagt dei siste åra, sidan 2013, er riktig, heldt han fram.

Han meiner at lekkasjane frå den tilsette i OPCW er bevis på at Syria hadde rett, og at OPWC tar feil i rapporten.

Minst 40 menneske vart ifølgje opprørarar og hjelpearbeidarar drepne i angrepet 7. april i fjor.

Bilde av vaksne og barn som visstnok var utsett for kjemiske våpen, utløyste kraftige internasjonale reaksjonar. OPCW sende inspektørar som tok over 100 prøvar frå sju stader i Douma, som ligg utan for Damaskus. Inspektørane fekk først tilgang til byen fleire veker etter angrepet.

