Finland har fått den yngste regjeringssjefen i verda

Marin leiar ei koalisjonsregjering som i tillegg til hennar eige parti Socialdemokraterna består av fire parti, alle leidde av kvinner, tre av dei i alderen 32 til 34 år.

Finlands nye statsminister vart fødd i Helsingfors i 1985, voks opp i småbyen Pirkkala og bur no i Tampere saman med ektemannen Markku Raikkonen og vesle Emma som vart fødd i fjor.

Den nye statsministeren har i intervju fortalt at ho elskar rock, ikkje minst det amerikanske bandet Rage Against the Machine, og ho lyttar òg gjerne til klassisk hardrock, funk og gammal hiphop, ifølgje avisa Tamperelainen.

Vanskeleg oppvekst

Sanna Marin har òg fortalt om ein tidvis vanskeleg oppvekst med ein alkoholisert far. Foreldra vart skilde då ho var lita og mora innleidde seinare eit forhold til ei anna kvinne, noko som resulterte i stigmatisering.

I 2014 vart ho vald til nestleiar for Socialdemokraterna og året etter fekk ho plass i den finske nasjonalforsamlinga.

I 2017 tok ho ein master i administrasjon og leiing ved universitetet i Tampere og i juni i fjor vart ho utnemnd til transport- og kommunikasjonsminister i statsminister Antti Rinnes koalisjonsregjering.

Mista støtte

Rinne leverte for éi veke sidan både sin eigen og regjeringa sin avskilssøknad, etter at den eine koalisjonspartnaren – Centerpartiet – trekte støtte si.

Bakgrunnen for regjeringskrisa var ein arbeidskonflikt i det svenske poststellet, som har vore prega av stor uro som følgje av omorganisering.

Sana Marin tek over tittelen som den yngste statsministeren i verda frå eitt år eldre Oleksiy Honcharuk i Ukraina, men kan snart miste han igjen.

33 år gamle Sebastian Kurz i Austerrike var den yngste statsministeren i verda til han vart felt av eit mistillitsforslag i mai. Etter valet i september fekk han likevel på nytt i oppdrag å danne regjering, og han har sidan prøvd å samle ein koalisjon. Lykkast han, hamnar Sanna Marin på andreplass.

