Fireåring på sjukehusgolv skaper empatitrøbbel for Johnson

utenriks

Begge dei store partia kjem med valløfte om store summar til det offentlege helsevesenet NHS. Labour trekker fram den influensasjuke guten på sjukehuset i Leeds blir trekt fram som eit bilde på kor dårleg det står til. Men statsminister Boris Johnsons klønete reaksjon og tilsynelatande mangel på empati skaper vel så store bølgjer.

Johnson snur seg bort når ITVs reporter Joe Pike viser han eit bilde av fire år gamle Jack

– Du nektar å sjå på bildet. Du har tatt telefonen min og lagt han i lomma, seier Pike til statsministeren, som deretter fiskar fram telefonen igjen.

– Det er eit frykteleg, frykteleg bilde, og eg beklagar sjølvsagt overfor familiar og alle som har hatt fryktelege erfaringar med NHS, innrømmer Johnson.

Ein video av hendinga hadde over ein million visningar på nett.

Labours helsepolitiske talsmann, Jonathan Ashworth, seier helsekuttet til toryane har skapt forholda som gjorde at fireåringen låg på golvet medan han venta. At statsministeren ikkje ein gong ville sjå på bildet er ifølgje Ashworth «eit nytt lågmål for Boris Johnson. Det er tydeleg at han ikkje bryr seg»

(©NPK)