Politiet på New Zealand startar etterforsking etter vulkanutbrotet

utenriks

– Eg kan stadfeste at vi skal starte ei kriminaletterforsking av omstenda rundt dødsfalla og skadane på White Island, seier politisjef John Tims på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

Fem personar er stadfesta omkomme, og åtte personar er sakna. Dei sakna blir antatt å vere omkomne.

Sidan utbrotet har det fleire gonger vore floge med helikopter over øya, utan at det har vorte observert teikn på liv.

Styresmaktene har framleis ikkje gått i land på øya av tryggingsmessige årsaker.

Ifølgje GeoNet, som overvaker vulkanane på New Zealand, er det sjanse for at det kjem eit nytt utbrot frå vulkanen på White Island.

Brannskadar

Alle som vart innlagde på sjukehus etter utbrotet har fått brannskadar, opplyser talsperson Pete Watson i helsedepartementet, skriv CNN.

Av dei 31 personane som framleis er på sjukehus, har 27 av dei brannskapar som dekker 30 prosent av kroppen, opplyser han.

Mange av dei skadde har òg brannskadar i luftvegane, noko som gjer at dei må få pustehjelp. Offera er mellom 13 og 72 år.

– Det er mogleg at alle ikkje vil overleve, seier Watson.

Seglasen utsett

47 personar var på øya då utbrotet skjedde i 14-tida lokal tid måndag. Dei fleste av dei var turistar på cruiseskipet Ovation of the Seas.

Skipet skulle eigentleg segle frå hamna i Tauranga tysdag, men på grunn av politiarbeid drar det ikkje før onsdag morgon, skriv New Zealand Herald.

Offera er frå seks ulike land: Tyskland, Australia, New Zealand, Kina, Malaysia og USA.

(©NPK)