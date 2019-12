Protestar mot litteraturprisvinnar – applaus til batteri-oppfinnar

utenriks

Goodenough er den eldste nobelprismottakaren i historia. Amerikanaren fekk mest applaus av alle prismottakarane under feiringa i Konserthuset i Stockholm tysdag då han fekk prisen, sitjande i ein rullestol.

– Funna deira har ført til stor endring i samfunnet vårt, sa professor Mats Larsson då han presenterte Goodenough og dei to andre kjemiprismottakarane, M. Stanley Whittingham og Akira Yoshino.

Trioen har fått kjemiprisen for å ha utvikla oppladbare litium-ion-batteri, som i dag nærast er uunnverlege for folk flest.

Protestar mot Handke

Nokre timar før den høgtidelege seremonien i Konserthuset samla ei mindre gruppe demonstrantar seg på Hötorget i Stockholm for å uttrykke avskya sin over Svenska Akademiens val av litteraturprisvinnar.

Blant demonstrantane var bosniarane som skuldar Peter Handke for å bagatellisere overgrepet til serbarane under krigen på 1990-talet og som mellom anna viser til korleis den austerrikske forfattaren heldt tale i gravferda til den folkemordtiltalte serbiske leiaren Slobodan Milosevic i 2006.

– Be offera for folkemordet i Srebrenica om unnskyldning, lydde teksten på eitt av bannera til demonstrantane tysdag.

Boikotta

Medan nokre protesterte høglydt mot prisutdelinga, valde andre ein meir stillferdig protest. Ambassadørane frå Tyrkia, Albania og Kosovo boikotta feiringa i den svenske hovudstaden.

Albanias utanriksdepartement viste til Handkes støtte til Milosevic, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var òg klar i sin tale om årets prisvinnar.

– At ein på FNs dag for menneskerettar deler ut nobelprisen i litteratur til ein skikkelse som nektar for folkemordet i Bosnia, er det same som å påskjønne brot på menneskerettane, sa Erdogan til tyrkisk TV.

Vil forfølgje

Forfattaren, regissøren og politikaren Jasenko Selimovic meiner årets val av prisvinnar for evig og alltid vil «forfølge Svenska Akademien».

– Vi gir ikkje prisar til historierevisjonistar. Ikkje til dei som nektar for folkemord heller. Like utenkeleg som det hadde vore å påskjønne David Irving eller Robert Faurisson, burde det ha vore å påskjønne Peter Handke, skriv Selimovic i Dagens Nyheter.

– Korleis vågar de, spør Selimovic, som flykta frå Bosnia til Sverige i 1992.

Klimabodskap

Prisutdelinga i Stockholm skjedde framfor det svenske kongeparet og kronprinsesseparet. Representantar frå regjering og riksdag, og familiane til prisvinnarane, hadde òg prominente plassar i salen, der det er plass til 1.560 personar.

I innleiingstalen tok styreleiar for Nobelstiftelsen Carl-Henrik Heldin klar stilling overfor folk som ikkje vil godta vitskapleg grunngitte konklusjonar om påverknaden menneska har på klimaet. Han snakka òg om kva det vil seie å forsvare den vitskaplege fridommen.

Tidlegare på dagen vart Nobels fredspris delt ut i Oslo.

