Roxette-vokalist Marie Fredriksson er død

– Det er med stor sorg vi må melde at ein av våre største og mest elska artistar er borte, skriv Marie Fredrikssons manager Marie Dimberg i ei pressemelding.

Popartisten døydde måndag morgon etter sjukdom i lengre tid. Ho etterlèt seg ektemann og to barn.

Roxette-kollega Per Gessle takkar Fredriksson for alt ho har gjort.

– All min kjærleik til deg og din familie. Things will never be the same, uttaler han ifølgje Expressen.

Roxette vart danna i 1986 og oppnådde stor internasjonal suksess med låtar som «The Look», «It Must Have Been Love» og «Joyride».