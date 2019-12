Seks drepne i skyting på sjukehus i Tsjekkia

utenriks

Hendinga skjedde i byen Ostrava nordaust i Tsjekkia.

Sky News og nyheitsbyrået Reuters melder at det er seks personar som er drepne, og viser til utsegner frå innanriksminister Jan Hamáček.

Ifølgje den tsjekkiske TV-stasjonen CT24 jaktar politiet ein mann med ei raud jakke.

– Det er fire personar som er døde, og to er alvorleg skadde, på åstaden, sa talsperson for politiet Pavla Jirouskova til den tsjekkiske rikskringkastaren tidlegare tysdag. Det er ikkje kjent om dei to nye som er stadfesta drepne, er dei to som først vart meldt alvorleg skadde.

