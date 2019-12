Taiwan vil hjelpe hongkongkinesarar viss Beijing grip inn

utenriks

Joseph Wu understrekar samtidig at Taiwan ikkje ønsker å blande seg inn i Hongkongs indre forhold.

Utanriksministeren seier likevel at regjeringa hans står saman med dei som kjempar for fridom og demokrati i Hongkong og at dei vil hjelpe hongkongkinesarar som blir fordrivne som følgje av eit eventuelt brutalt inngrep frå Kina.

Politiet i Hongkong har vorte kritisert for å slå for hardt ned på demonstrasjonane, og protestrørsla har lenge kravd ei gransking av politivalden.

Wu seier at politiet i Hongkong har brukt uproporsjonalt mykje makt og sa at viss Kina grip inn, vil valden gå til eit nytt nivå.

– Når det skjer, kjem Taiwan til å stå saman med det internasjonale samfunnet for å tilby nødvendig assistanse til dei som blir fordrivne av valden, seier utanriksministeren.

