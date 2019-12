Domstol i USA stoppar Trumps milliardløyving til Mexico-mur

utenriks

Det kjem fram i ei 21 sider lang rettsavgjerd frå ein domstol i El Paso i Texas tysdag.

Løyvingane som no har vorte stoppa – i alle fall førebels – er fordelte på elleve prosjekt i California, Arizona, New Mexico og Texas.

Justisdepartementet seier det kjem til å anke avgjerda.

Dommar David Briones skriv i rettsavgjerda at han ikkje vil bidra til å gjere grensekontroll mindre viktig, men at den bekymringa ikkje kan overstyre tydinga det har for folk at den utøvande makta overheld lova.

– Det er spesielt slik at når Kongressen – folkets representantar – løyvde 1,375 milliardar dollar til grensekontroll, ikkje 6,1 milliardar til ein mur, skriv dommaren i rettsavgjerda på tysdag.

USAs president Donald Trump erklærte i februar nasjonale krise – unntakstilstand – for å omgå Kongressen og få tilgang til midlar frå forsvarsbudsjettet.

Rettsavgjerda på tysdag gjeld ikkje ein annan pott med Pentagon-løyving, som er på 2,5 milliardar dollar. Han er godkjent av USAs høgsterett.

