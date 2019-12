Europeisk grøn giv: – Dette er Europas månelanding

utenriks

Éin million ladestasjonar for elbilar innan 2025, nye utsleppskrav, skogplanting, utviding av kvotesystemet, satsing på havvind og eit gigantfond for rettferdig omstilling.

Det er berre nokre av tiltaka EU-kommisjonen foreslår i «Europeisk grøn giv», det nye flaggskipet som skal sikre eit utsleppsnøytralt EU innan 2050.

– Vi vil hjelpe økonomien vår til å bli ein global leiar ved å gå i front og gå fort, seier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Dette er Europas månelanding, seier von der Leyen.

Ny giv

Sjølve omgrepet har EU-kommisjonen stole frå USA, der politikarar frå Demokratane har foreslått ein «grøn ny giv», inspirert av president Franklin D. Roosevelts reformprogram på 1930-talet.

Det handlar om å dele ut korta på nytt – derav «ny giv», eller «new deal», som det heiter på engelsk.

Noko av det første von der Leyen vil gjere, er å legge fram eit forslag til klimalov. Der vil ho lovfeste 2050-målet for å gjere omstillinga til klimanøytralitet irreversibel. Lovforslaget kjem i mars 2020.

Så skal òg klimamålet for 2030 i elden.

I dag har EU som mål å kutte utsleppa med 40 prosent frå 1990-nivå innan 2030. Von der Leyens forslag er å skjerpe dette til enten 50 eller 55 prosent.

Nye pengebingar

Satsinga kostar. Berre å nå dagens klimamål vil ifølgje EU-kommisjonens utrekningar krevje investeringar på 260 milliardar euro ekstra i året. No trengst endå meir.

For å sikre nok pengar, varslar von der Leyen ein investeringsplan for eit berekraftig Europa og eit stort nytt fond for rettferdig omstilling.

Slik pengehjelp har vore heilt avgjerande for å få kolavhengige land som Polen med på laget.

Vurderer klimatoll

Den tyske kommisjonspresidenten går òg vidare med det kontroversielle forslaget sitt om ein ny klimatoll.

Frykta er at den strenge klimapolitikken i EU skal føre til at industriproduksjon blir flytta til andre delar av verda. Von der Leyen meiner EU derfor bør vurdere ein eigen justeringsmekanisme for karbongrenser for å hjelpe konkurranseutsette sektorar.

– Vi er ikkje naive. Vi kjem til å verne industrien vår mot urettferdig konkurranse, seier ein EU-tenestemann som uttaler seg anonymt om planane.

Men tollen må vere i samsvar med WTOs regelverk. Eit alternativ kan difor vere å krevje kjøp av klimakvotar ved import av varer til EU.

Kina har protestert kraftig og uttalt at klimatoll vil vere alvorleg øydeleggjande for innsatsen globalt.

Lover ladestasjonar

Eit anna viktig spørsmål er transport. Von der Leyen går der inn for å utvide EUs kvotesystem ETS til også å dekke sjøfart, samtidig som kvotesystemet skal strammast inn for luftfart. Ei utviding til vegtransport vil òg bli greidd ut.

EU-kommisjonen går samtidig inn for å få på plass éin million ladestasjonar innan 2025, slik at alle kan køyre elbil i EU utan å måtte bekymre seg for kvar neste stikkontakt er.

Utsleppskrava for personbilar skal dessutan pressast ytterlegare ned, og EU-kommisjonen vil framme vegprising – eit forslag som har vorte ein heit potet i norsk politikk.

Må bli konkretisert

Tiltaka i pakken vil verte konkretisert i 2020 og 2021. Etter dette vil det vere opp til medlemslanda i EU og EU-parlamentet å avgjere kva som kan verte godtatt.

Ursula von der Leyen understrekar for hennar del at målet er å kutte utslepp, ikkje arbeidsplassar.

– Eg er overtydd om at den gamle vekstmodellen, som byggjer på fossilt brensel og forureining, er utdatert, seier ho.

– Den europeiske grøne given er vår nye vekststrategi.

