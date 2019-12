Mexicos tidlegare tryggingsminister arrestert

utenriks

Genaro García Luna var ein av hovudarkitektane bak Mexicos krig mot narkomafiaen under president Felipe Calderon i åra 2006 og 2012.

Før han vart tryggingsminister under Calderon, leidde García Luna Mexicos føderale politi under president Vicente Fox. Han spelte òg då ei viktig rolle i kampen mot dei mektige bandane.

Men ifølgje siktinga samarbeidde han samtidig tett med det berykta Sinaloa-kartellet og leiaren deira, «El Chapo» Guzman, gav dei sensitiv informasjon og lét dei fritt smugle store mengder narkotika til USA.

Ved to høve skal García Luna ha tatt imot koffertar med nærare 50 millionar kroner frå El Chapos folk, men sjølv nektar han både for dette og for resten av skuldingane.

I 2012 busette García Luna seg i Florida, og måndag vart 52-åringen arrestert utanfor Dallas i Texas.

Etter råd frå García Luna og med støtte frå USA sette Calderon inn hæren mot narkomafiaen, noko som resulterte i omfattande vald som kosta over 100.000 menneske livet og bidrog til å styrke enkelte delar av narkomafiaen.

(©NPK)