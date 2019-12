New Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrot

utenriks

29 personar blir behandla for brannskadar på seks ulike sjukehus på New Zealand etter vulkanutbrotet på White Island. Aldri før har så mange vorte behandla for brannskadar på same tid i landet, opplyser overlege Peter Watson ved Counties Manukau Health.

Helsestyresmaktene planlegg derfor å bestille 1,2 millionar kvadratcentimeter hud for å dekke behovet for transplantasjon. Nokre av pasientane er forbrente på 90 til 95 prosent av kroppen.

22 overlevande som er skadd etter vulkanutbrotet på New Zealand, får framleis pustehjelp.

Ni sakna og seks døde

Ni personar er no offisielt sakna og antatt døde etter vulkanutbrotet, opplyser styresmaktene på New Zealand.

Ifølgje Reuters er det snakk om sju australiarar og to frå New Zealand. Politiet understrekar at lista over sakna ikkje er endeleg sidan ein ikkje har klart å snakke med alle pårørande.

Talet på sakna er dermed oppjusterte frå åtte til ni. Ifølgje politiet blir det antatt at dei sakna er døde. I tillegg er seks menneske stadfesta omkomne.

30 personar er skadde, og tilstanden er kritisk for 25 av desse.

Skal hente ut leivningar

Onsdag er det framleis rørsler i jordskorpa ved vulkanen, og risikoen for eit nytt utbrot har auka. Dette har forhindra politiet frå å hente ut leivningar frå øya.

– Dette er ein heilt tragisk situasjon, seier direktør for sivilforsvaret, Sarah Stuart-Black, på ein pressekonferanse og legg til at det å hente ut leivningane har høg prioritet.

(©NPK)