Suu Kyi meiner folkemordsaka mot Myanmar er ukorrekt

Suu Kyi gjekk hardt ut mot innhaldet i saka som er lagt fram mot Myanmar, då ho forklarte seg i Den internasjonale domstolen i Haag onsdag.

Ho forsvarte mellom anna Myanmars handlingar mot den muslimske rohingya-minoriteten med at militæroperasjonen vart utløyst av angrep på politipostar.

Ho hevda òg at geriljaen som utførte angrepa, kjempar for sjølvstende for rohingyaene, og at den har stått bak mange væpna angrep.

Det er Gambia som, på vegner av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), har reist saka mot Myanmar, som blir skulda for etnisk reinsing og for å ha drive rundt 740.000 medlemmer av rohingya-minoriteten på flukt til nabolandet Bangladesh, og dessutan drap og overgrep mot tusenvis av sivile.

Men Suu Kyi meiner at saka som er lagd fram, gir eit ufullstendig og gale bilde av situasjonen.

Den tidlegare fredsprisvinnaren viste til at Myanmar har signert FNs folkemordkonvensjon, men ho meiner at han ikkje er relevant når det gjeld situasjonen i delstaten Rakhine vest i landet.

Ho erkjente at konflikten har påført sivilbefolkninga store lidingar, men argumenterte med at situasjonen er meir kompleks enn det som kjem fram i søksmålet, og at konflikten mellom buddhistar og muslimar i landet går fleire hundre år tilbake i tid.

