Taliban tar på seg ansvar for angrep ved amerikansk militærbase i Afghanistan

Minst to sivile vart drepne og 73 sivile vart såra av ei bilbombe under angrepet. Dei aller fleste offera var sivile afghanarar.

I tillegg vart fem georgiske soldatar vart lettare såra, ifølgje det georgiske forsvarsdepartementet.

Seks angriparar stod bak, ifølgje afghanske styresmakter. Angrepet starta ved 6-tida onsdag morgon. Onsdag kveld stadfesta innanriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi at angrepet var over, og at alle angriparane hadde vorte drepne.

Angrepet starta med ein eksplosjon som var så kraftig at bustadhus i området rundt vart øydelagt, opplyser Rahimi.

Angrepet vart beskrive som komplekst av lokale styresmakter. To bilbomber skal ha eksplodert før angriparane greidde å ta seg inn på byggjeplassen der eit sjukehus er under oppføring like ved flybasen.

I tillegg vart det funnet ei bilbombe som ikkje hadde gått av.

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som kom samtidig med at USA har tatt opp att fredsforhandlingane med Taliban.

Talibans talsmann Zabiullah Mujahid seier at angriparane detonerte ei bilbombe ved sida av muren på den amerikanske basen. Han hevdar at skadane som eksplosjonen forårsaka gjorde at sjølvmordsbombarar kunne ta over den beskytta militærbasen.

Sjukehuset som er under bygging, var mål for angrepet, ifølgje NATO.

Bagram er ein flyvåpenbase og ligg om lag 60 kilometer nord for Kabul.

