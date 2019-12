Dei eldste jegerteikningane i verda funne i hole i Indonesia

utenriks

Teikningane viser menneskefigurar som jaktar grisar og bøflar, ifølgje ein studie av eit team arkeologar ved Griffith University i Australia. Studien vart denne veka publisert i tidsskriftet Nature.

Teikningane vart funne i ei kalksteinshole i provinsen Sør-Sulawesi i Indonesia.

Minst åtte menneskeliknande figurar med sverd og tau er teikna saman med dyra, begge teikna på same tid, i den same kunstnariske stilen, med same teknikk og mørkeraud farge.

I mange år har det vore antatt at holekunsten først dukka opp i Europa, men indonesiske måleri har utfordra den teorien.

Det er minst 242 holer eller stader med eldgamle teikningar berre på Sulawesi, og det blir oppdaga nye stader årleg, ifølgje forskarane.

– Steinkunsten i Sulawesi kan bidra til uvurderleg innsikt i framveksten av spiritualiteten til mennesket og spreiinga av kunstnarisk tru og praksis som forma det moderne sinnet vårt, seier Adhi Agus Oktaviana, ein av forskarane bak studien.

Forskarane bak studien seier òg at teikningane kan vurderast som det eldste beviset for kommunikasjon av ei forteljing i paleolittisk kunst. Paleolittisk tid er den eldste delen av steinalderen.

