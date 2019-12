Klimaforhandlarane i tidsnød

utenriks

– Det er veldig mange saker som er litt i flyt. Nokre store saker, og nokre mindre saker, summerer Marianne Karlsen, nestleiar i den norske forhandlingsdelegasjonen i Madrid.

Samtalane skal eigentleg avrundast innan klokka 18 fredag. Men det er nokså stor sjanse for at dei må halde fram fredag kveld og natt til laurdag.

Usemje om kvotehandel

Alt i alt deltar nærare 200 land i forhandlingsrunden, som blir kalla COP25 fordi det er snakk om det 25. partsmøtet under FNs klimakonvensjon (UNFCCC).

Eit hovudtema i forhandlingane har vore regelverket for handel med klimakvotar. Der er framleis inga semje på plass.

Eit avgjerande spørsmål er kva ein skal gjere med klimakvotar som er til overs. Nokre land vil at desse skal slettast når dagens periode blir avslutta i 2020. Andre – som Australia – vil at ein skal kunne ta overskotet med seg vidare.

I tillegg går det føre seg vanskelege samtalar om kva bokføringsreglar som skal gjelde. Her har EU og Noreg stått hardt på at reglane må sikre at utsleppskutt ikkje blir talde dobbelt opp når eitt land sel kvotar til eit anna.

– Det er eit kjernespørsmål i debatten der linjene er ganske harde, seier Karlsen.

Tap og skade

Også klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er på plass i Madrid. Han har fått ei sentral rolle i forhandlingane om eit anna vanskeleg spørsmål, nemleg såkalla tap og skade.

Det store spørsmålet der er kva slags pengehjelp fattige land har krav på, og korleis bistanden skal organiserast.

I tillegg blir det framleis forhandla om formuleringane i slutterklæringa som er planlagt frå klimamøtet.

