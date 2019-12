Russland utviser to tyske diplomatar

utenriks

Samtidig er Tysklands ambassadør til Moskva kalla inn på teppet av det russiske utanriksdepartementet. Det opplyser kjelder i departementet til russiske nyheitsbyrå.

Ambassadøren, Geza Andreas von Geyr, ville sjølv ikkje kommentere saka då han torsdag forlét utanriksdepartementet i Moskva.

– De kjem til å finne ut alt via offisielle kanalar, sa han.

Den diplomatiske feiden er knytt til drapet på ein georgisk statsborgar i sentrum av Berlin i august. Ifølgje tyske medium mistenker tyske styresmakter at Russland er innblanda i drapet, som skjedde i ein park midt på dagen.

Mannen skal tidlegare ha kjempa mot russiske styrkar i Tsjetsjenia. Han blir beskriven som muslim med tsjetsjenske røter.

Tyskland grunngav utvisinga av dei to russiske diplomatane førre veke med at Russland ikkje samarbeidde om drapsetterforskinga.

Det var venta at Russland kom til å svare på utvisinga av dei to russiske diplomatane med same mynt, så utvisinga av to tilsette ved den tyske ambassaden i Moskva kjem ikkje om ei overrasking.

President Vladimir Putin kalla denne veka den drepne georgiaren for ein banditt.

(©NPK)