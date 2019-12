Suu Kyi blir kritisert for å teie rundt skuldingar om folkemord

utenriks

Aktoratet i Den internasjonale domstolen (ICJ) kritiserer òg Suu Kyi for å forsvare Myanmars framferd til regjeringsstyrkane overfor den muslimske rohingya-minoriteten i landet. Det er Gambia, på vegner av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har reist saka mot Myanmar.

På dag tre i rettssaka i FN-domstolen skuldar Gambias advokatar den tidlegare fredsprisvinnaren for å ha valt å ignorere grufulle handlingar mot sivile.

Myanmar blir skulda for å ha drive rundt 740.000 medlemmer av rohingya-minoriteten på flukt til nabolandet Bangladesh, og dessutan for drap og overgrep mot tusenvis av sivile.

Med kart, satellittbilde og fotografi har aktoratet lagt fram bevis som viser drap på sivile, valdtekt av kvinner og nedbrende hus.

Angrepa mot rohingya-folkesette område starta i slutten av august 2017. I forsvaret sitt for Myanmar har Suu Kyi peika på at politipostar i områda først vart angripne av rohingyaer. Aktoratet meiner at den etterfølgjande militæroperasjonen utgjer folkemord og etnisk reinsing og seier at det framleis skjer menneskerettsbrot.

Myanmars 74 år gamle leiar, som i praksis er statsministeren i landet, har sidan 2017 vorte fråteken ei rekke priser og ærestitlar. I 1991 vart ho tildelt Nobels fredspris. Fleire krev no at også fredsprisen blir tatt frå henne. Dei skuldar henne for å forsvare overgrep i regi av dei same generalane som heldt henne i husarrest i 15 år.

