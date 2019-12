USA åtvarar Nord-Korea om konsekvensane av våpentest

utenriks

På Tryggingsrådets samling om Nord-Korea onsdag gav den amerikanske ambassadøren Kelly Craft uttrykk for bekymring for at Nord-Korea har gitt signal om at dei vil teste eit interkontinental ballistisk missil «som er laga for å bere atomvåpen som kan treffe USA».

Nord-Koreas leiar Kim Jong-un har gitt USAs president Donald Trump til slutten av 2019 til å «vise fleksibilitet», skriv Reuters.

Nord-Koreas FN-ambassadør Kim Song sa laurdag førre veke at atomnedrusting ikkje er på bordet.

– Missil- og atomtesting vil ikkje gi Nord-Korea større sikkerheit, sa USAs FN-ambassadør Kelly Craft onsdag.

Ambassadøren sa vidare at dei håper Nord-Korea går bort frå fiendtleg haldning og truslar.

– Viss hendingar viser noko anna, må vi, Tryggingsrådet, vere førebudd på å handle deretter, heldt Craft fram.

Craft såg ut til å sjå bort frå å møte Nord-Koreas frist.

– La meg vere tydeleg: USA og Tryggingsrådet har mål – ikkje ein frist, sa ho.

Møtet i Tryggingsrådet var på initiativ frå USA.

Forhandlingane om kjernefysisk nedrusting i Nord-Korea stansa opp i februar etter at USAs president Donald Trump hadde møtt Nord-Koreas leiar Kim Jong-un tre gonger.

