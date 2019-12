Varadkar: Valresultat utan fleirtal vil vere verst tenkjelege utfall

utenriks

– Eg trur at det beste for Irland, for Storbritannia og for Europa må vere å få slutt på uvissa. Så uansett om det vil vere statsminister Boris Johnson som vinn med eit klart fleirtal eller om resten av partia til saman får fleirtal, så skal vi klare å få til noko, sa Varadkar torsdag.

Derimot håper han at valresultatet ikkje endar med eit såkalla «hung Parliament», det vil seie at ingen parti eller koalisjonar får fleirtal.

– Det er svært vanskeleg å samarbeide med eit parlament der det ikkje er fleirtal, og der ein ikkje er i stand til å få gjennom fleirtalsavgjerder på noko som helst. Eg berre håper at vi ikkje møter ein slik situasjon i morgon, sa Varadkar på veg inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

Han la til at dei fleste av dei europeiske leiarane kjem til å halde seg vakne for å følgje med på valresultatet.

Valet har mykje å seie for Storbritannias uttrekking av EU og for forhandlingar om det framtidige forholdet landet har til EU, noko som utgjer ei kjernesak for nabolandet Irland.

(©NPK)