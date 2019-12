EU-leiarar samde om å starte handelssamtalar med britane

utenriks

Brexit var tema på den siste dagen til EU-toppmøtet. Der vart dei 27 attverande EU-landa altså samde om å gå vidare med det framtidige forholdet til eit Storbritannia som ikkje lenger vil vere med i klubben.

– Vi håper sjølvsagt å behalde eit sterkt strategisk forhold til Storbritannia. Men vi er òg klar til å forsvare interessene våre og vil halde fram med å sikre samhaldet mellom medlemslanda, sa EU-president Charles Michel på den avsluttande pressekonferansen etter toppmøtet.

Har lite tid

Også presidenten for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen er klar til å gå vidare til neste steg etter at det britiske valresultatet legg vegen ut av EU open for statsminister Boris Johnson.

– Vi forventar at utmeldingsavtalen blir ratifisert innan utgangen av januar. Deretter vil vi jobbe for eit så tett forhold som mogleg. EU-rådet har bedt kommisjonen om å vere EUs forhandlar også i tida som kjem, og vi er klare til å formulere eit mandat for å starte forhandlingar 1. februar, sa ho.

Det er allereie kjent at brexitforhandlar Michel Barnier skal halde fram med å leie forhandlingane med britane. Han har inga lett oppgåve framfor seg, med tanke på at partane berre har elleve månader på seg før den avtalte overgangsperioden går ut.

– Tidsramma er svært utfordrande. Vi må komme i gang så raskt som mogleg og få mest mogleg ut av den korte tida, streka von der Leyen under. Ho seier EU vil prioritere dei sakene der ein kan hamne på «kanten av eit økonomisk stup» ved utgangen av 2020 og nemner saker der det verken er noko internasjonalt rammeverk å falle tilbake på eller moglegheit til å treffe avhjelpande tiltak på eiga hand.

Konkurranse på like vilkår

Begge presidentane er opptatt av at ein framtidig handelsavtale må vere tufta på rettferdige konkurransevilkår. Michel seier EU ikkje vil inngå ein avtale «same kva det kostar», og von der Leyen peikte på at også sosiale rettar, miljøkrav og reglar om statlege subsidiar må takast vare på.

– I tillegg er det viktig å ta vare på dei 3,5 millionar EU-borgarane som bur i Storbritannia.

(©NPK)