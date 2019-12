Full jubel for toryane, katastrofeval for Labour

utenriks

Dei konservative har sikra seg eit reint fleirtal i det britiske Underhuset, medan Labour kan ha gjort sitt dårlegaste val sidan 1935.

Det speglar òg stemninga i valtalane til dei respektive partileiarane natt til fredag, som var basert på valdagsmålinga som viste same utfall.

– Dei konservative har fått eit nytt kraftfullt mandat til å få brexit unnagjort, ta landet vidare og fokusere på prioriteringane til det britiske folket. Ja, for det vil vi gjere, sa statsminister Boris Johnson til applaus frå publikum i Uxbridge.

– Historisk

Dei konservative har så langt i oppteljinga sikra seg 358 sete, godt over dei 326 som skal til for å få eit reint fleirtal. Det er 650 sete i Parlamentet.

– Eg vil takke folket i landet som stemte i eit desemberval. Det er eit historisk val, heldt Johnson fram.

Han sa det «historiske valet» vil gjere at regjeringa kan «respektere den demokratiske viljen til folket», noko som refererer til dei 52 prosentane av det britiske folket som stemte for brexit i 2016.

– Skuffande

I Labour-leiren var stemninga ei litt anna.

– Dette har sjølvsagt vore ein veldig skuffande kveld for partiet. Men eg vil seie dette: I valkampen leverte vi eit partiprogram om håp. Uansett så har brexit polarisert debatten så mykje at det har overgått dei normale politiske debattane, sa Corbyn.

Deretter sa 70-åringen at han kjem til å gå av som partileiar. Han sa at han ikkje vil trekke seg no, men seier han vil gå inn i ei tid med refleksjon og diskusjon med partiet om vegen vidare.

BBCs førebelse resultatoversikt viser fredag morgon at partiet så langt har fått drygt 200 mandat, nesten 60 færre enn i dag.

Sjokk

Sjølv om han kjem til å trekke seg som partileiar, forsvinn han ikkje frå britisk politikk med det første. Corbyn vart attvald i Parlamentet frå Islington, der han fekk eit overveldande fleirtal av stemmene

Boris Johnson vart òg attvald, han frå Uxbridge.

Eitt av sjokka i løpet av natta ifølgje britiske medium, er at Liberaldemokratanes leiar Jo Swinson mistar setet sitt i Parlamentet. Ho mista plassen til det skotske nasjonalistpartiet (SNP).

– Nokon vil feire bølgja av nasjonalisme som har skylt over begge sider av grensa, sa Swinson.

SNP gjorde eit brakval og ligg an til å få nærare 50 plassar i Underhuset.

Brexit, ikkje Corbyn

Katastroferesultatet fell langt ifrå i god jord hos Labour-politikarane. Parlamentarikaren Gareth Snell uttalte til BBC eit par timar etter at valdagsmålinga kom at Corbyn er nøydd til å trekke seg som følgje av resultatet.

Snell meiner partiets brexitposisjon har overskygd alle dei andre sakene dei har prøvd å rette søkelyset mot i valkampen.

Også Labours partisekretær Ian Lavery meiner at brexit er årsaka til resultatet. Han meiner forklaringa ikkje er Jeremy Corbyns leiarskap, men at partiet gjekk til val på ei ny brexitavstemming,

