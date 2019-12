Johnson: Vi skal gjennomføre brexit

utenriks

– Vi har i dette valet fått tillit frå folk som aldri har stemt på dei konservative før, og no må vi vise oss tilliten verdig, seier Johnson, som kallar valsigeren på torsdag historisk.

– De kjem kanskje til å stemme Labour igjen neste gong. Dersom det er tilfelle, er eg audmjuk over at de har gitt meg tillit, og eg kjem aldri til å ta den støtta for gitt, seier den britiske statsministeren.

Det konservative partiet sikra seg fleirtal i Underhuset, medan Labour gjorde sitt dårlegaste val sidan 1935.

– Sidan nasjonen har gitt oss dette historiske mandatet, må vi òg leve opp til det, seier Jonson.

– Vi skal gjere alt det de, det britiske folket, har stemt for at vi skal gjere, lovar han, og gjentar mellom anna sitt tidlegare løfte om å ruste opp det britiske helsevesenet NHS, mellom anna ved å bygge nye sjukehus og tilsetje 50.000 fleire sjukepleiarar.

(©NPK)