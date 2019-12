utenriks

På Twitter brukte mange danske EU-veljarar emneknaggen #klimatosser for å ta til motmæle mot Dansk Folkeparti, som hadde komme med krass kritikk av miljørørsla. Poenget var å gjere klimaidiot til eit positivt omgrep.

No er ordet kåra til årets nykommar fordi det på ein eller annan måte har betydd noko for danskane og for det danske samfunnet i 2019.

Mellom anna heite, danske kandidatar var kjønnsnøytral, overturisme og flyskam.

Her heime vart «klimabrøl» nyleg kåra til årets ord.

