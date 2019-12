Norske veteranar inn for å rydde opp etter australske skogbrannar

utenriks

– Vi er ein del av eit internasjonalt nettverk av veteranar og vart inviterte til å komme for å bidra på ein av dei stadene brannane har herja som verst, seier Frank Sandbye-Ruud frå Risør til NTB.

Laget på fire er akkurat komme til Australia. Dei neste to vekene skal dei jobbe i lokalmiljøet rundt småbyen Kempsey, 400 kilometer nord for delstatshovudstaden Sydney, og halvvegs til Brisbane.

I slutten av november rasa ein av dei verste brannane i dette området og lét etter seg raserte hus og eigedommar etter at han hadde fare forbi. No treng mange i lokalbefolkninga hjelp til å komme i gang med å bygge opp att.

Frivillige

– Det kan nok hende det ulmar litt her og der framleis, men først og fremst vart det spurt etter folk som kunne handtere ei motorsag. Vi skal nok rydde tre som er falne og hjelpe folk i gang med å starte på nytt, seier Sandbye-Ruud.

Dei kraftige brannane som har ramma heile den søraustlege delen av Australia, har vakt globalt engasjement. Ei anna side av brannane er at mykje av nødinnsatsen i landet, både brannsløkking og ikkje minst etterarbeidet med å rydde opp, er prisgitt frivillige som meir eller mindre på dugnad tar på seg store oppgåver.

Den siste tida har det vorte uttrykt at har byrja å slite på mykje av dei frivillige, men Australias statsminister Scott Morrison har seinast denne veka avvist diskusjonen om å innføre eit meir profesjonelt brannvern i landet.

Norske veteranar

Veterannettverket Team Rubicon i Noreg samlar nordmenn som har deltatt i Forsvarets utanlandsoperasjonar eller andre som har spesielle evner knytt til akuttinnsats. Dei har deltatt i oppryddinga etter fleire naturkatastrofar dei siste åra, og fleire av dei 390 norske medlemmene har deltatt fleire gonger, no sist då Bahamas vart ramma av orkanen Dorian i september.

– Vi fekk ein førespurnad om å hjelpe til, og derfor har vi reist nedover, seier Frank Sandbye-Ruud, som tidlegare har fleire utanlandsoppdrag i regi av Forsvaret bak seg.

Dei fire norske veteranane blir med i eit lag beståande av 22 personar som skal hjelpe folk som er ramma av brannane. Alle blir plasserte ut i eit område for åtte dagar om gongen, før eit nytt lag av frivillige kjem inn og tar over.

– Lokalbefolkninga har vore svært imøtekommande overfor oss. I ein liten by kan det bli litt mykje å sjå 22 menneske med like skjorter som kjem på puben saman, men vi prøver å heve stemninga litt òg, seier talskvinne Deborah Fenton i Team Rubicon til lokalavisa The Maclay Argus om oppdraget i Kempsey.

