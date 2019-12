utenriks

I ei fråsegn seier Kreml at dei alltid håper på at personar som ønsker eit «bra forhold» med Russland, skal vinne fram i val, men dei er usikre på om det er tilfellet for Dei konservative i Storbritannia.

– Eg veit ikkje i kva grad desse forventningane er passande med tanke på Dei konservative, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov etter Johnsons valsiger.

