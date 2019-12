Varadkar: – Lettare å forhandle med nokon som har klart mandat

utenriks

Leo Varadkar var ein av fleire EU-leiarar som fredag gjentok at han er lei seg for at Storbritannias EU-medlemskap går mot slutten.

– Eg beklagar på det sterkaste at Storbritannia, vennene våre, forlèt EU, seier Varadkar på veg inn til andre dag av EU-toppmøtet. Samtidig påpeikar han at «det er alltid lettare for oss å kunne forhandle med ein partnar som har eit sterkt personleg mandat og kontrollerer fleirtalet i Parlamentet».

Dei konservative sikra seg eit klart fleirtal i det britiske valet torsdag. Dermed ligg vegen ut av EU open for statsminister Boris Johnson, som i fleire månader har lova å «få brexit unnagjort».

