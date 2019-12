Flyktninghjelpen krev brotne løfte innfridde på FN-konferanse

utenriks

Det globale flyktningforumet er den første høgnivåkonferansen for å følgje opp avtalen som vart vedteken i New York i desember 2018. Målet er å få fram forpliktingar og løfte frå ulike aktørar, inkludert regjeringar, organisasjonar, privat sektor og sivilsamfunnet, skriv FN.

Arrangøren forventar både økonomiske og praktiske bidrag som kan endre praksis og politikk på lang sikt og betre livet til flyktningane i verda og hjelpe dei som tar imot og husar menneske på flukt. Over 70 millionar menneske er i dag drivne på flukt på grunn av vald og forfølging.

Utdanning og energi

Forumet i Genève er òg eit høve for deltakarane til å utveksle erfaringar og lære av kvarandre. Frå FN deltek både høgkommissæren for flyktningar, Filippo Grandi, og generalsekretær António Guterres.

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utanriksdepartementet skal mellom anna delta i ein paneldebatt om utdanning. I tillegg er Noreg representert i diskusjonar om berekraftig energi og tilgang til arbeidsmarknaden. Dette er nokre av hovudtemaa ved konferansen saman med byrde- og ansvarsfordelinga mellom landa som tek imot flyktningar.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen reiser òg til møtet i Genève. Egeland seier i ei pressemelding at forumet må «redde eit flyktningsystem som er i ferd med å rakne». Organisasjonen krev at brotne løfte blir innfridde.

Ber Noreg auke støtta

– I New York-erklæringa frå 2016 lova leiarane i verda å ta sin del av ansvaret for vern og støtte til flyktningar og fordrivne. Sidan den tid er mange grenser stengde for familiar med behov for vern, talet på kvoteflyktningplassar redusert og fattige vertsland sit igjen med lite internasjonal støtte. Det globale flyktningforumet må reversere denne urovekkjande trenden, seier Egeland, som òg meiner Noreg må gjere meir.

– Vi har råd og moglegheit til å både auke støtta til flyktningar i nærområda betydeleg, og dessutan å trappe opp talet på kvoteflyktningar vi tek imot til 5.000, slik FN har bede oss om.

(©NPK)