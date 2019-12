Forlate søskenpar i Aarhus er truleg afghanske

utenriks

Guten, som blir antatt å vere mellom to og tre år gammal, vart funnen ståande ved sida av ei sportsvogn der det sat ein rundt eitt år gammal jente.

Politiet antok først at barna var austeuropeiske, men meiner no å kunne fastslå at dei er av afghansk opphav og snakkar den persiske dialekten dari, det eine av dei to mest utbreidde språka i landet, melder DR.

No skal ein tolk prøve å fastslå om dette stemmer, opplyser vaktsjef Lars Bisgaard ved Østjyllands Politi.

Dei to barna vart oppdaga av ein person som fatta mistanke. Etter først å ha venta saman med dei i ein halvtime, kontakta vedkommande politiet.

Politiet leita etter foreldra til barna i butikkar og restaurantar i området, men utan hell. Overvakingskamera i området er òg undersøkte, i håp om å avdekke kven som følgde barna inn i Park allé og etterlét dei der.

